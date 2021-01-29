Гриньи, , 19:05 — REGNUM По итогам визита в город Гриньи департамента Эссон премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о выделении 12 миллиардов евро на обновление жилого фонда в городах Франции, которые в наибольшей степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Agence France-Presse.

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Как уточняют журналисты, Гриньи является самым бедным городом во Франции: по данным французского Агентства по наблюдению за неравенством, 45% населения города проживают ниже порога бедности.

«Пусть никто из присутствующих здесь не сомневается в том, что роль государства, в особенности во время кризиса, заключается в помощи тем, кто страдает, кто чувствует себя брошенным, кто ощущает себя жертвой неравенства любого рода. Мы окажем им вполне конкретную помощь», — заявил Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 января Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал официальные данные по изменению ВВП страны в 2020 году, согласно которым этот показатель снизился на 8,3% по сравнению с 2019 годом.