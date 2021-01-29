Балыкчи, Киргизия, , 18:32 — REGNUM Счетная палата Киргизии выявила многочисленные нарушения в Фонде развития Иссык-Кульской области, ущерб от которых исчисляется десятками миллионов рублей, пишет 24.kg.

Иссык-Куль. На заднем плане — горы Тянь-Шаня Маргарита Князева © ИА REGNUM

В ходе аудита деятельности фонда за 2017—2018 годы установлено, что дирекция этой госорганизации незаконно направляла перечисляемые горнорудной компанией «Кумтор Голд Компани» деньги на нецелевые расходы.

В частности, более 6,6 млн сомов (около 6 млн рублей) руководство фонда потратило на оплату расходов губернатора Иссык-Кульской области.

Также из-за отсутствия документов, регулирующих штатную численность и систему оплаты труда сотрудников фонда, количество работников этой организации ежегодно увеличивалось.

В результате за два года числящимся в фонде сотрудникам выплатили зарплаты и соцотчисления на сумму свыше 24 млн сомов (около 21,6 млн рублей), а также премии почти на 6,4 млн сомов (более 5,7 млн рублей).

Кроме того, дирекция Фонда развития Иссык-Кульской области завысила стоимость строительно-монтажных работ на общую сумму около 25 млн сомов (около 22,5 млн рублей).

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