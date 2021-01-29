Москва, , 18:26 — REGNUM Компания Johnson & Johnson обнародовала слабые результаты эффективности вакцины от COVID-19. Испытания проходили на 43 000 волонтеров. Среди испытуемых было выявлено 468 случаев заражения. Средний уровень эффективности равен 66%, при этом в региональном разрезе данные существенно варьируются. На испытаниях в США наблюдалась наивысшая эффективность — 72%, в Латинской Америке — 66%, и наименьшую эффективность вакцина показала на испытаниях в Южной Африке — всего 57%. Менеджмент также заявил о 85% эффективности вакцины в предотвращении заболевания COVID-19 средней и высокой степени тяжести.

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Как заявил 29 января ИА REGNUM аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, новость негативна для акций J&J, так как данные по эффективности весьма слабые. «Вакцину скорее всего одобрят, так как FDA ранее заявляла о 50%-ной планке по эффективности вакцины для получения ею одобрения. Плюсами вакцины является разовая дозировка, низкий риск побочных эффектов и сравнительно низкая цена — $10. Однако вакцина сильно уступает по эффективности вакцинам Moderna и Pfizer и оказалась хуже вакцины от AstraZeneca. Данные о 85%-ной эффективности не совсем показательные, так как высока вероятность ее снижения при массовой вакцинации», — отметил эксперт.

Результаты подтверждают мнение, что вакцины на основе вирусного вектора (J&J, AstraZeneca, Merck) уступают по эффективности вакцинам на основе технологии матричной РНК и менее конкурентны. «По итогам публикации мы ожидаем, что часть премии, появившейся в цене акций J&J на основе завышенных ожиданий по эффективности вакцины, уйдет. Также новость негативна для секторов, пострадавших от COVID-19, так как отсрочит массовую вакцинацию», — добавил Буйволов.