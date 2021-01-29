Белград, , 18:04 — REGNUM Импорт из России в Сербию за 2020 год сократился на $1 млрд, или на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает 29 января Статистическое управление Сербии.

Согласно опубликованным данным, за январь-декабрь в республику было импортировано российских товаров в общей сложности на $1,56 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти $2,6 млрд.

При этом доля России в общем объёме импорта в Сербию по итогам года сократилась до 6% с 9,7% в 2019 году.

Поставки сербских товаров в Россию также сократились за год, но менее значительно — с $977,2 млн до $911 млн, а доля России в сербском экспорте снизилась с 5% до 4,7% соответственно.

Лидером по товарообороту с Сербией остаётся Европейский союз. На его долю приходится 58,8% ($15,4 млрд за год) импорта и 64,9% ($12,7 млрд) экспорта республики.