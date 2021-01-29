Москва, , 17:54 — REGNUM Минпромторгу РФ скорее не придется вмешиваться и регулировать цены на куриные яйца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал соответствующую информацию, обнародованную пресс-службой этого ведомства.

Яйца Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С моей точки зрения, не стоит впадать в ценовую панику в отношении данного продукта, — сказал Демин. — В 2017 году десяток яиц стоил 64 рубля, а последние два года мы видим рост до 72 рублей. Цена неустойчива, и на нее влияют сезонные факторы, риски распространения специфических заболеваний птиц и многое другое. Из экономических составляющих следует упомянуть о необходимости содержания больших производственных площадей, а значит, у птицеводческих предприятий серьезные расходы на отопление, водоснабжение, электричество. Услуги ЖКХ в нашей стране никогда не дешевеют. Плюс курам-несушкам необходимы качественные корма и пищевые добавки, стоимость всего этого также выросла по итогам года».

Демин обратил внимание на то, что отраслевые эксперты уже в настоящее время заявляют, что во II квартале 2021 года отпускные цены производителей стабилизируются.

«Летом и весной на рынке появится больше фермерской продукции от домашних птиц, и это создаст баланс предложения, — сказал Демин. — Риски, конечно, есть, к примеру птичий грипп, который способен уничтожить все поголовье на предприятии, но специалисты уже научились вовремя предупреждать его распространение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в заключении соглашений по фиксации цен на яйца нет необходимости.

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