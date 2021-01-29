Москва, , 17:51 — REGNUM В Минтрансе считают, что допуск частных локомотивов «несет в себе риски ухудшения качественных и количественных показателей использования тягового подвижного состава и инфраструктуры, нарушения эффективной технологии перевозочного процесса, дополнительных расходов на инфраструктуру обслуживания локомотивного парка, роста административно-управленческих расходов, связанных с оперативным планированием работы». Об этом идет речь в письме (имеется в распоряжении ИА REGNUM) заместителя министра транспорта Владимира Токарева в правительство от 14 января 2021 года.

По мнению замглвы Минтранса, допуск частной тяги станет причиной дублирования локомотивов и вагонов РЖД и частных операторов и снизит эффективность эксплуатации железнодорожной сети. Это, полагают в ведомстве, повлечет снижение пропускной способности железной дороги, а также негативно скажется на финансовых показателях РЖД.

Также в письме поднимается вопрос коммерциализации вспомогательных процессов на железнодорожном транспорте, иными словами — плате за услуги, оказываемых монополистом и не включенных в тариф. «Учитывая, что расходы ОАО «РЖД» на оказание дополнительных услуг не предусмотрены стандартным технологическим процессом работы железных дорог и, как следствие, не компенсируется тарифами Прейскуранта №10−01, данные услуги оказываются по соглашению сторон на основании соответствующих договоров», — отмечается в письме.

Кроме того, как следует из письма, Минтранс взял на себя функцию оценки действии РЖД с позиции антимонопольного регулятора, тем самым потеснив ФАС в профильной для этого ведомства сфере. Эксперты отмечают: пока на высшем уровне идут обсуждения недопустимости частной тяги, конкурирующей с монополией, сектор железнодорожного машиностроения постепенно погружается в самый глубокий кризис со времен начала отраслевой реформы, а количество брошенных поездов на сети РЖД неуклонно растет.

Одной из площадок для дискуссии монополиста с представителями грузоотправителей и частными компаниями является Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД. О необходимости расширения состава Совета речь, в частности, шла на прошедшем 10 декабря 2020 г. под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова совещания правительственной комиссии по транспорту. В своем письме правительству Минтранс выступает против включения в состав Совета новых участников, мотивируя это тем, что и грузоотправители, и транспортники уже получили там свое представительство.

Дискуссия о либерализации в железнодорожном транспорте ведется уже почти 10 лет.

В 2015 году президент Владимир Путин поручил Минтрансу проанализировать возможность допуск на инфраструктуру общего пользования частных локомотивов. Тогда бывший руководитель ведомства заявлял, что «правительство считает возможным рассмотреть вопрос об отмене монополии РЖД и локомотивы». Для определения такой возможности частная тяга должна была продемонстрировать свои возможности на отдельных участках сети в экспериментальном режиме. Однако, за пять лет, прошедших с даты президентского поручения, институт локальных перевозчиков так и не был создан. Таким образом, не до конца понятно, на чем именно основаны изложенные в письме выводы Минтранса.

ИА REGNUM будет следить за дальнейшим развитием дискуссии о либерализации железнодорожного транспорта внутри правительства.