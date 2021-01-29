Анкара, , 17:49 — REGNUM Турецкие экспортные поезда, которые последуют в Россию и Китай, 29 января отправились из Анкары. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Ротмез и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу лично проводили эти поезда, сообщает Haber7.

«Экспорт по железной дороге из Анкары в Китай займёт всего 15−20 дней. Морем бы этот путь занял примерно 45−60 дней, — заявил Ротмез. — В Китай мы экспортируем, прежде всего, природные ресурсы. В 2020 году в Китай мы экспортировали 5,8 млн тонн полезных ископаемых».

Поезд, который направляется в Россию, пройдёт через Грузию и Азербайджан до города Ворсино (Калужская область) около 4650 километров. 15 вагонов будут находится в пути восемь дней и доставят турецкую продукцию в Россию.

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