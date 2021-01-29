Москва, , 17:29 — REGNUM Вместе с наращиванием объемов необеспеченных кредитов на небольшие суммы в России продолжается рост просроченной задолженности по микрозаймам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что российские МФО в декабре 2020 года выдали больше кредитов до зарплаты, чем год назад.

«Основная доля просроченной задолженности приходится на клиентов МФО, у которых сокращаются их финансовые возможности обслуживать свои долги. Большинство заемщиков, имеющих просроченные платежи по микрозаймам, не могут восстановить регулярность выплат. Лидерами по просрочке являются те же регионы, что лидируют по объемам общей микрокредитной задолженности — Москва, Московская область и Краснодарский край», — сказал Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, почему в РФ в декабре 2020 года выросло количество займов до зарплаты.

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