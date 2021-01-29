Москва, , 17:26 — REGNUM В декабре 2020 года в РФ выросла популярность магазинов одежды, так как за время пандемии и изоляции граждане РФ набрали лишний вес и их прежняя одежда стала им мала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что в декабре 2020 года российские микрофинансовые организации выдали больше «кредитов до зарплаты», чем год назад.

«С января 2019 года продолжается значительный рост портфеля необеспеченных кредитов и займов, — сказала Степанова. — По мере стабилизации эпидемиологической обстановки в конце 2020 года у граждан появились надежды на рост доходов, стабилизацию своего финансового положения. Рост количества микрозаймов в декабре 2020 года связан с увеличением потребительской активности перед новогодними праздниками, в большей степени — покупкой подарков родственникам и друзьям, а также тратами на новогодние угощения (так, средняя сумма чека новогоднего стола выросла по сравнению с прошлым годом на 29%)».

По ее словам, общая сумма трат жителей РФ в продуктовых магазинах в декабре 2020 года выросла на 12% по сравнению с декабрем 2019 года.

«Как ни странно, увеличилась в декабре популярность магазинов одежды, так как за время пандемии и изоляции граждане набрали лишний вес, и имеющаяся одежда стала мала. Также ожидание премиальных выплат по зарплате в конце декабря 2020 года — январе 2021 способствовало кредитной активности заемщиков МФО», — пояснила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области предприниматель Николай Пальченко заявил, что микрофинансовые организации вытягивают из экономики России колоссальные средства, которые уже не достанутся реальному сектору, задыхающемуся без кредитов.

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