Москва, , 17:17 — REGNUM Идея бизнес-омбудсмена Бориса Титова об отраслевой настройке налогообложения сферы общепита в целом заслуживает внимания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

«Безусловно, следует признать, что действующая система налогообложения, предусматривающая «исходящий» НДС по ставке 20% при значительной доле «входящего» по ставке 10%, формирует дополнительные стимулы использования схем агрессивной налоговой оптимизации, — сказал Саськов. — Плюс надо учитывать и фактор доступа общепита к наличным денежным массам, что в какой-то мере облегчает ему задачу по снижению налоговой нагрузки».

В связи с этим предложения по расширению легальных механизмов использования упрощенных режимов налогообложения, равно как и уравнивание налоговой ставки по НДС с поставщиками основного потребляемого общепитом сырья (продуктов питания) представляются достаточно логичными и перспективными.

«Основной вопрос заключается в оценке объемов выпадающих доходов в случае реализации инициативы, — сказал Саськов. — А также следует учитывать, что принятие особого режима «УСН-общепит» может породить вал запросов от бизнеса иных отраслей на сопоставимые преференции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о специальном налоговом режиме для общепита может не встретить поддержки у властей РФ.

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