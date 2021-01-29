Ярославль, , 17:15 — REGNUM Ассоциация специализированных похоронных организаций «Вера» намерена добиться инвентаризации кладбищ Ярославля, а также закрепления в областных нормативных актах регламента рынка похоронных услуг. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на членов ассоциации.

Кладбище

Свои предложения члены ассоциации направили губернатору Ярославской области, мэру Ярославля, а также в общественную приемную президента РФ.

«Есть поручение президента Владимира Путина, мы хотим, чтобы власть на местах следовала тому, что говорит глава государства. Давайте проведем инвентаризацию кладбищ, законодательно отрегулируем рынок. И принятым на областном уровне нормативным актам будут следовать все», — отмечает представитель ассоциации «Вера» Руслан Беляев.

«Мы пытаемся сделать рынок прозрачным, создать единые правила игры для всех участников. Закрепить их на законодательном уровне. Для этого создали ассоциацию специализированных похоронных организаций «Вера». Речь не о погоне за деньгами, а чтобы рынок был одинаковым для всех — и для частников, и для муниципалов», — добавляет член ассоциации, индивидуальный предприниматель Александр Новожилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частный бизнес подал иск в ФАС, в котором говорится о недобросовестной конкуренции со стороны «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» (собственник — мэрия Ярославля). В ходе последнего заседания в ФАС были заслушаны два свидетеля, которые привели примеры фактов сговора между МКУ «Служба муниципальных кладбищ» и АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Обе структуры расположены в одном здании, а и.о. директора МКУ, по словам свидетеля, предлагал родственникам усопших услуги, оказываемые «Специализированной службой».

«Вот вам еще один пример. Ни для кого не секрет, что мы живем в условиях пандемии. Смертность от ковида и осложнений с ним связанных выросла. У нас люди сейчас работают по 12−14 часов. Так вот. После смерти умершего пациента нужно перевести из больницы в морг. Частные компании по просьбе больниц это делают бесплатно, а муниципальная структура захотела за это денег, причем немаленьких», — высказал своё мнение предприниматель Александр Новожилов.

В ассоциации «Вера» говорят об информационной войне, которая ведется некоторыми СМИ, распространяющими сведения, не соответствующие действительности. Одно из изданий обвинило компанию «ЯрРитуалСервис» в том, что фирма «мимикрирует» под муниципальную и предлагает родственником умерших услуги по завышенной цене.

«Мои юристы изучают вопрос, мы будем подавать в суд, потому что информация, изложенная в публикации, не соответствует действительности. В поисковике Яндекс появляется рекламная позиция московского агрегатора, который никак не связан с моей компанией. Приводятся слова неназванного свидетеля, который якобы переплатил и ему навязывали услуги. Хочу сказать, что есть прейскурант цен — от минимума до максимума. Он официальный, размещен у нас на сайте, который имеет другой адрес в Интернете. Невозможно гроб за 5 тысяч продать за 50», — сообщил директор «ЯрРитуалСеверис» Дмитрий Будилов.

Ассоциация специализированных похоронных организаций «Вера» открывает горячую линию по сбору жалоб от ярославцев, которым отказывали в захоронении или навязывали услуги.

Руслан Беляев. «Мы просим ярославцев, кто с этим сталкивался. Когда они просили место для захоронения и получали отказ. Или у них вымогали деньги за это самое место. Или иным способом препятствовали захоронению. В МКУ «Служба городских кладбищ», в АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», в любых других частных ритуальных компаниях. Обращайтесь к нам с жалобами, мы готовы с ними работать, отстаивать ваши интересы. Нам важно, чтобы все было по закону. Пишите на электронную почту ps208003@yandex.ru звоните по телефону 33−66−33. Мы очень ждем ваших обращений», — отметил представитель ассоциации «Вера»

Ближайшее заседание комиссии управления Федеральной антимонопольной службы по делу о недобросовестной конкуренции на похоронном рынке пройдет 19 февраля.

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