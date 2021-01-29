Подгорица, , 16:30 — REGNUM В Черногории новый пакет мер по поддержке экономики и граждан на первый квартал 2021 года охватывает более 100 тысяч человек, сообщил министр экономического развития Яков Милатович и отметил, что это почти каждый пятый житель страны.

Пенсионеры с доходом менее 222 евро получат по 50 евро, а безработные, зарегистрированные в бюро занятости, получат по 100 евро.

На помощь также могут рассчитывать получатели материального обеспечения и пособий по инвалидности.

Он заявил на пресс-конференции в правительстве Черногории, что пакет, прежде всего, носит кризисный характер и состоит из двух частей — поддержки экономики и поддержки уязвимых категорий общества.

Он подчеркнул, что впервые расширили помощь пенсионерам с небольшими пенсиями, оказав единовременную поддержку пенсионерам, получающим пенсию меньше минимальной заработной платы, которая составляет 222 евро.

Семьи, получающие материальное обеспечение, почти 8000 из них также получат по 50 евро, семьи с тремя и более членами — 100 евро.

Список видов деятельности, находящихся под угрозой, расширен примерно на 20 позиций, они относятся к транспортному сектору, перерабатывающей промышленности.