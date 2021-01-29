Подгорица, 29 января 2021, 16:24 — REGNUM В начале кризиса, в марте 2020 года, общее количество зарегистрированных безработных в странах Западных Балкан составляло около 1,22 миллиона, а к ноябрю 2020 года оно увеличилось почти до 1,4 миллиона, сообщила генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества Майлинда Брегу.
По ее словам, это означает увеличение зарегистрированного числа безработных примерно на 14,5% за эти 9 месяцев на Западных Балканах.
По ее словам, последние данные показывают, что с марта 2020 года количество зарегистрированных безработных в регионе увеличилось примерно на 14%, а среди молодежи этот показатель увеличился примерно на 27%.