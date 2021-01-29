Подгорица, , 16:24 — REGNUM В начале кризиса, в марте 2020 года, общее количество зарегистрированных безработных в странах Западных Балкан составляло около 1,22 миллиона, а к ноябрю 2020 года оно увеличилось почти до 1,4 миллиона, сообщила генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества Майлинда Брегу.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

По ее словам, это означает увеличение зарегистрированного числа безработных примерно на 14,5% за эти 9 месяцев на Западных Балканах.

По ее словам, последние данные показывают, что с марта 2020 года количество зарегистрированных безработных в регионе увеличилось примерно на 14%, а среди молодежи этот показатель увеличился примерно на 27%.