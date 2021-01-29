Волгоград, 29 января 2021, 16:33 — REGNUM Новый уникальный комплекс по выпуску высокоиндексных масел запущен 29 января на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». В строительство объекта инвестировано более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Строительство комплекса продолжалось два года. Запуск установки позволит уменьшить расход энергии, снизить нагрузку на окружающую среду, повысить качество продукции. «Лукойл» инвестировал в строительство комплекса более 10 млрд рублей, при этом использовано оборудование исключительно российского производства, в том числе волгоградских предприятий.
В 2021 году на Волгоградском НПЗ планируют также ввести в строй вторую очередь солнечной электростанции мощностью 20 МВт.