Волгоград, , 16:33 — REGNUM Новый уникальный комплекс по выпуску высокоиндексных масел запущен 29 января на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». В строительство объекта инвестировано более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Строительство комплекса продолжалось два года. Запуск установки позволит уменьшить расход энергии, снизить нагрузку на окружающую среду, повысить качество продукции. «Лукойл» инвестировал в строительство комплекса более 10 млрд рублей, при этом использовано оборудование исключительно российского производства, в том числе волгоградских предприятий.

«Это уникальное производство связано не только с техникой, но и с людьми. Здесь работает больше четырёх тысяч человек. И это переходит в плоскость не только производственную, но также социальную. Я неоднократно бывал на Волгоградском НПЗ и каждый раз вижу какие-то изменения, что-то новое. Поздравляю вас с открытием нового производства и спасибо вам за то, что вы делаете», — сказал на открытии полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

В 2021 году на Волгоградском НПЗ планируют также ввести в строй вторую очередь солнечной электростанции мощностью 20 МВт.