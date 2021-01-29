Киев, 29 января 2021, 16:24 — REGNUM В январе 2021 года Украина исчерпала годовые квоты на поставку мёда и соков в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба организации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
В сообщении также сказано, что Украина вскоре может исчерпать квоты на кукурузу, сахар, крупы и муку, обработанные томаты, крахмал, пшеницу и мясо птицы в тушках.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главным импортёром украинского зерна является Китай. В 2020 году в эту страну было продано зерна на сумму $1,87 млрд.
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