Киев, , 16:24 — REGNUM В январе 2021 года Украина исчерпала годовые квоты на поставку мёда и соков в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба организации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы», — добавили в организации.

В сообщении также сказано, что Украина вскоре может исчерпать квоты на кукурузу, сахар, крупы и муку, обработанные томаты, крахмал, пшеницу и мясо птицы в тушках.

«По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии», — рассказали в УКАБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главным импортёром украинского зерна является Китай. В 2020 году в эту страну было продано зерна на сумму $1,87 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине объявили себя главным кормильцем Китая