Варшава, , 16:15 — REGNUM Независимые эксперты из организации Top Employers Institute, которая занимается исследованием отношений нанимателей и работников в разных странах мира, определила лучшего работодателя в Польше по итогам 2020 года. Об этом передает Polskie Radio 24.

По данным экспертов, им стала компания PKN Orlen, которая опередила ближайших конкурентов с большим отрывом.

Сообщается, что оценка работодателей проводилась на основании взаимодействия персоналом: от найма и трудоустройства до личного обращения с сотрудниками, заботы об их комфорте и чувстве безопасности. Кроме того, оценивался уровень возможностей для развития сотрудников, возможностей по продвижению по службе, способ оплаты труда и предоставление дополнительных социальных льгот.

PKN Orlen — это польская нефтеперерабатывающая компания, крупнейшая в республике.