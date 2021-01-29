Подгорица, , 16:14 — REGNUM Руководство черногорской авиакомпании Montenegro Airlines (MA), решение о ликвидации которой было принято в декабре 2020 года, и правительство Черногории пытаются найти способ, чтобы национальная авиакомпания снова начала летать с февраля, все, чтобы не потерять слоты и лицензии. Об этом пишет издание Dan со ссылкой на источники в авиакомпании.

Самолет авиакомпании «Montenegro Airlines» (сс) Aero Icarus

По одним данным, MA пытается начать полеты 1 февраля, а по другим — 8 февраля.Исполнительный директор аэропортов Черногории Данило Орландич заявил, что не было объявлено до 28 января, что в понедельник, 1 февраля, будут выполняться рейсы MA. Для возобновления рейсов необходимо решить множество вопросов, касающихся блокировки счетов Montenegro Airlines.

Напомним, что власти приняли решение создать новую национальную авиакомпанию, но она сможет начать полеты в лучшем случае с апреля 2021 года.