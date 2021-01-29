Подгорица, , 16:01 — REGNUM В конце декабря 2020 года в Черногории было зарегистрировано 160 978 занятых, что на 37 588 человек меньше, чем в том же месяце 2019 года, когда их было 198 566 человек. Такие данные приводятся в отчете статистического ведомства Монстат.

Статистические данные показывают, что наибольшее сокращение численности работников было зафиксировано в секторе «оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов», где численность работников сократилась на 7 281 человека.

За ним следует сектор «административно-вспомогательная деятельность», где численность работников меньше на 5 164, а затем строительство, где в конце 2019 года было на 4771 человека больше, чем в конце 2020 года.