29 января 2021 | Время чтения 1 мин

Петрозаводск, , 15:48 — REGNUM Соломенский лесозавод Карелии и и белорусский завод-производитель лесозаготовительной техники «Амкодор — —Онего» в Карелии получат дополнительную государственную поддержку. Об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Петрозаводске.

Михаил Мишустин осматривает лесозаготовительную технику Дарья Антонова © ИА REGNUM

Михаил Мишустин с руководством Соломенского лесозавода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, соответствующие вопросы поднимались на встрече Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко 26 января, на которой главы правительств обсудили темы расширения льгот и развития инвестиционного климата Союзного государства.

Соломенский лесозавод в Карелии Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2015 году приказом Минпромторга России «Соломенский лесозавод» был включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. «Амкодор-Онего» входит в белорусский холдинг «Амкодор», который объединяет более 30 предприятий в сфере лесной промышленности.

Соломенский лесозавод в Карелии Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках специального инвестиционного контракта, заключённого в 2019 году с Минпромторгом России и правительством Карелии, «Амкодор-Онего» реализует проект по созданию импортозамещающего производства лесозаготовительной техники.

Михаил Мишустин по время посещения Соломенского лесозавода в Карелии Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятия проекта, включающие строительство завода лесозаготовительной техники среднего и тяжёлого класса, поставки российским и зарубежным производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, включены в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелия на 2020−2024 годы.