Москва, , 15:47 — REGNUM В 2020 году российские дилеры реализовали 16,4 тыс. новых мотоциклов — на 25% больше, чем в 2019 году. Об этом 29 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что рынок байков в России растет третий год подряд.

Больше всего в прошлом году было продано мотоциклов китайских компаний. Их доля превышает 35% от всей реализованной на российском рынке мототехники. Японские мотоциклы по этому показателю на втором месте. Их доля составляет 14%. Тройку лидеров рейтинга замыкают немецкие байки — 13,6%.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились мотоциклы из Индии (11,6%) и США (7,6%).

Ранее компания Sondors представила в Соединённых Штатах электрический мотоцикл под названием Metacycle. Запас его хода равен 123 км. Этот результат достигается за счёт 400-ваттной батареи. Максимальная скорость Metacycle составляет 130 км/ч.

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