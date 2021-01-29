Элиста, , 15:35 — REGNUM В России продолжается снижение предельных уровней ставок кредита для малого и среднего бизнеса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Петрозаводске.

«Три недели назад принято было решение о снижении ставки льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Теперь это будет +2,75% к ключевой ставке Банка России — соответственно, 4,25%. И получаем 7%. Это уже на полтора процента (меньше). Надеюсь, вместе с системой быстрых платежей это будет системно снижать издержки нашего бизнеса», — заявил Мишустин.

При этом премьер-министр отметил, что банк может выдать кредит и под меньший процент — 7% составляют лишь верхний уровень ставки.