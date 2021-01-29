Москва, , 15:33 — REGNUM По итогам 2020 года самыми покупаемыми в РФ новыми мотоциклами стали байки отечественного бренда Racer. Об этом 29 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За год их купили 2354 российских покупателя — на 46% больше, чем в 2019 году.

На втором месте по популярности в России мотоциклы BMW. Их продажи в 2020 году составили 2217 единиц. Эти байки приобрели на 2% меньше покупателей, чем в 2019 году. Тройку лидеров замыкают мототехника индийского бренда Bajaj с результатом 1898 проданных единиц. Здесь наблюдается рост продаж на 31%.

На четвёртом и пятом местах разместились компании Motoland (1551 ед.; +73%) и Harley-Davidson (1153 ед.; +19%).

Напомним, в прошлом году российские автолюбители купили 16,4 тыс. новых байков. Это на четверть (25%) больше, чем в 2019 году.

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