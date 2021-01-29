Новосибирск, 29 января 2021, 15:24 — REGNUM Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачёво станет в 2,5 раза выше существующего. Работы по реконструкции аэровокзального комплекса идут с опережением графика — свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Сегодня, 29 января, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства.

Площадка строительства нового терминала новосибирского аэропорта «Толмачёво»
Площадка строительства нового терминала новосибирского аэропорта «Толмачёво»
Tolmachevo.ru

Главе региона доложили: общая строительная готовность составляет более 9% — работы идут с опережением. Завершить все работы нулевого цикла планируют к концу марта, а до конца года — работы по устройству металлоконструкций и монолитных конструкций, по поставке комплектующих фасадов, лифтов, эскалаторов и системы обработки багажа.

Важный момент, на котором акцентировал внимание Андрей Травников во время совещания, — привлечение к реализации проекта реконструкции аэровокзала новосибирских компаний. Щебень, цемент, бетон на стройке — новосибирского производства, металлоконструкции также будут поставлять местные производители, сообщил региональный директор компании подрядчика Невзат Танрысевен. Он уточнил, что на стройке более 60% всех задействованных высококвалифицированых специалистов и 40% рабочих — новосибирцы.

Губернатор поддержал предложение генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича о привлечении новосибирских студентов-дизайнеров для разработки дизайнерских решений интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода.

«Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса», — отметил Травников.

Он подчеркнул, что удовлетворен темпами и качеством проводимых работ.

Отметим, что реализация первого этапа проекта завершится в третьем квартале 2022 года. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс кв. м.

Как уточнили в региональной администрации, процесс реконструкции аэровокзального и аэродромного комплексов «Толмачёво» удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон — компании «Новапорт», аэропорта Толмачёво, Министерства транспорта России, Росавиации, правительства Новосибирской области.

Контракт о строительстве был подписан в августе 2020 года. Генеральным подрядчиком выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Заказчик — АО «Аэропорт Толмачево».