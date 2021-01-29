Петрозаводск, , 15:19 — REGNUM Правительство может расширить критерии для статуса социального предпринимательства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Петрозаводске.

«Сейчас мы прорабатываем возможность расширения видов экономической деятельности, по которой смогут получать статус социального предприятия, и думаю, что мы расширим эти возможности для малого и среднего бизнеса», — заявил Мишустин.

В то же время на этом направлении есть риск создать избыточные инструменты, которые окажутся неэффективными — если недостаточно чётко определены критерии той или иной предпринимательной деятельности, например, в творческих сферах.

«Нужно к этому внимательно относиться. Мы попробуем в законодательстве это всё учесть», — указал он.