29 января 2021 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 16:15 — REGNUM Четверг, 28 января, ознаменовался снижением цен на нефтяном рынке. Охлаждение сентимента на глобальных финансовых рынках и отсутствие драйверов роста привели к коррекции нефтяных котировок. Ослабление доллара США и позитивная статистика по запасам нефти помогли смягчить негатив и оказать поддержку рынку. В то же время техническая картина фьючерсов на Brent, которые консолидируются на уровне $54,5−56,5 за баррель, скорее предполагает развитие более серьезной коррекции, учитывая тот факт, что консолидация наблюдается после отката от достигнутых максимумов. Мы не исключаем, что в ближайшее время стоимость фьючерсов протестирует уровни $52,5−53 за баррель Brent.

Иранская Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В центре внимания на этой неделе оказались новости о росте иранского экспорта нефти, объемы которого, по разным оценкам, достигли в январе от 600 до 900 тыс. баррелей в сутки (б/с). Ряд компаний, которые отслеживают перемещения нефтяных танкеров — SVB International, Petro-Logistics и Refinitiv Eikon, — несмотря на разницу в оценках, единодушно отмечают рост иранских поставок и сходятся во мнении, что экспорт нефти из Ирана растет как минимум уже второй месяц к ряду.

Нефтяной танкер

При этом определить точный объем экспорта на данный момент весьма проблематично, поскольку Иран с момента возобновления эмбарго в 2018 году старается тщательно скрыть и всячески завуалировать маршруты перемещений своих судов с целью обхода санкций. Напомним, что до момента возобновления санкций в 2018 году объем иранского экспорта составлял 2,5 млн баррелей в сутки. В 2020 году, по самым скромным оценкам, объемы поставок достигали 0,3 млн баррелей в сутки, однако в январе этого года, согласно данным официального представителя Исламской республики, достигли 0,9 млн б/с.

Отметим, что после победы Джо Байдена на выборах в США, который является представителем демократов, Иран рассчитывает на улучшение взаимоотношений с Америкой и снятие санкций с нефтегазового экспорта из страны. И несмотря на то, что в период эмбарго уровень добычи нефти снижался, согласно оценкам Rystad Energy, Иран располагает резервными мощностями для добычи дополнительных 1,8 млн баррелей в сутки, которые могут быть оперативно введены в строй. В случае реализации сценария, при котором все ограничения на нефтегазовый экспорт Ирана будут сняты, поставки нефти из Исламской республики могут вырасти на 1,2−1,8 млн баррелей в сутки в течение 2−3 месяцев, что составит порядка 1,2−1,8% от мирового потребления нефти, ожидаемого в 2021 году.

В фокусе внимания инвесторов на этой неделе оказалась и ситуация в нефтегазовой отрасли США, где на фоне роста цен на нефть WTI заметно выросли прогнозы по прибылям компаний, однако в то же время перспективы роста добычи остаются под вопросом на фоне регуляторных рисков из-за экологической программы нового президента США. Напомним, что Джо Байден уже подписал несколько указов, направленных на борьбу с изменением климата, включая такие как заморозка нового лизинга федеральных земель с целью нефтедобычи и поручение ликвидации субсидии на добычу ископаемого топлива.

Джо Байден Gage Skidmore

Тем не менее достигнутые ранее уровни цен на нефть позволяют нефтедобытчикам рассчитывать на высокий денежный поток в 2021 году, который они смогут направить как на новое бурение, так и на дивидендные выплаты акционерам, чего последние, надо сказать, уже давно ждут. Согласно базовому сценарию, компании будут придерживаться более консервативного подхода к оценке рисков после кризиса 2020 года, вызванного пандемией, а регуляторные ограничения со стороны администрации президента США будут способствовать отсутствию заметного роста буровой активности, но более высоким дивидендным выплатам. Это может позитивно сказаться как на ценах на нефть, так и на акциях нефтяных компаний, однако нельзя исключать, что ситуация не поменяется в течение этого года.