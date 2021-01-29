Москва, , 15:17 — REGNUM Дилеры южнокорейского автопроизводителя Genesis в РФ приступили к продажам кроссовера GV80. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Стоит отметить, что новинка стала первым кроссовером в истории марки Genesis. Официальная премьера авто состоялась в январе прошлого года, однако до российских дилеров авто добралось только сейчас.

В России моторная линейка модели состоит из трёх моторов. Первые два движка бензиновые. Один из них — турбированный T-GDI объёмом 2,5 литров и мощностью 249 л. с., а второй — 3,5-литровый наддувной мотор V6 T-GDI производительностью 379 «лошадей».

Кроме того, для покупки доступна версия автомобиля с трёхлитровым рядным шестицилиндровым турбодизелем VGT максимальной мощностью 249 л. с. Все силовые агрегаты сочетаются с восьмискоростным «автоматом».

В РФ будет продаваться кроссовер как с пятиместным, так и с семиместным салоном. Всего будет пять разных комплектаций: Prestige, Executive, Premium, Luxury и Elite.

Цена базовой комплектации GV80 равна 4 050 000 рублей.

Напомним, правительство Южной Кореи намерено увеличить объём субсидий для жителей страны на приобретение машин с электрическим и водородным агрегатами. Из бюджета будет выделено на водородные автомобили 365,5 млрд вон (около 332,2 млн долларов), а на электромобили — 1,2 трлн вон (около 1,09 млрд долларов).

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