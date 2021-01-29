Петрозаводск, , 15:10 — REGNUM В настоящее время российское законодательство запрещает использовать земли сельхозназначения для строительства объектов, не связанных с сельхозпроизводством, в частности, связанных с агротуризмом. Однако это требует изменения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Петрозаводске.

Заседание Правительства РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть такой запрет… В случае изменения вида разрешённого строительства зачастую не исполняется его назначение — заниматься начинают другими видами бизнеса, возникают в том числе правовые коллизии или используют для снижения своих издержек», — заявил Мишустин.

«Но то, что вы говорите, очень важно. По возвращению я поставлю этот вопрос в правительстве, чтобы мы подумали, что с этим сделать», — указал он.

Речь идёт о строительстве магазинов и другой сопутствующей инфраструктуры на землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства.