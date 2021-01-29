Петрозаводск, , 15:00 — REGNUM В России вскоре будет скорректировано законодательство в отношении проведения аукционов на использование участков земли в коммерческих целях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Петрозаводске.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас действительно раньше при одном участнике аукционы отменялись. Соответственно, это тормозило возможность использования участков, в частности недр», — заявил Мишустин.

«И, соответственно, ни налогов, ни доходов, ни новых рабочих мест не было возможности создавать при всего лишь том факте, что один участник аукциона мог быть заинтересован», — указал он.

Это уже исправлено в законодательстве — соответствующий законопроект прошёл первое чтение в Госдуме.

«Попрошу Министерство экономического развития посмотреть на то, как он будет (реализован)», — добавил премьер-министр.