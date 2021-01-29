Пенза, , 15:37 — REGNUM В городе Сердобске Пензенской области открыли производство электронного и электрического оборудования. На торжественном мероприятии 29 января присутствовал губернатор Иван Белозерцев.

Компания «Преттль-СК», являющаяся резидентом территории опережающего социально-экономического развития города Сердобска получила ряд налоговых преференций. Отраслевая принадлежность предприятия — производство кабельной и жгутовой продукции. Общий объем инвестиций в новое производство составил порядка 42 млн рублей, около 3 млн из которых потратили на закупку нового оборудования.

Для Сердобского района запуск нового производства — значимое событие, отметил Белозерцев. К концу года компания планирует пройти международную сертификацию, что позволит заключать контракты с зарубежными партнерами. На производстве создали свыше 30 рабочих мест, но штат планируют увеличить в ближайшие месяцы до 100 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области реализуются два крупных инвестиционных проекта. Инвестиционные соглашения региональным правительством поддержаны с ООО «Теплица» и ООО «Кузнецкий технопарк». Первый инвестор реализует проект по расширению тепличного комплекса в районе. Технопарк — проект строительства комплекса по производству матрасов в Кузнецке.

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