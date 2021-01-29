Сеул, , 14:53 — REGNUM В 2020 году из-за пандемии коронавируса индекс промышленного производства в Южной Корее сократился на 0,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Известно, что спад показателя фиксируется впервые с 2000 года.

Отмечается, что наибольшее снижение произошло в сфере услуг и строительства. Тем не менее, в сфере обрабатывающей промышленности отмечен рост в 0,4%. В частности, это связано с улучшением ситуации на рынке полупроводников и машиностроения.

Розничные продажи, показывающие уровень потребительской активности, сократился на 0,2% в годовом исчислении. Продажи товаров длительного пользования, таких как автомобили, выросли на 10,9%, а товаров краткосрочного пользования, таких как косметика, сократились на 0,4%.

Инвестиции в производственные мощности выросли на 6%, а в строительство, напротив, сократились на 2,3%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.