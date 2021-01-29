Подгорица, , 14:50 — REGNUM Турецкая компания Global Ports рассматривает возможность продажи своей доли в черногорском порту Адриа Бар, бывшем контейнерном терминале государственного порта Бар, пишет издание Vijesti.

Газета отмечает, что об этом говорится в письме Global Ports, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи, после того, как они продали долю в порту Акдениз в Турции.

После этой продажи компания была обязана проинформировать акционеров о своих дальнейших планах, среди которых есть компания из Бара, мажоритарным владельцем которой они являются.

«В результате продажи порта Акдениз правление Global Ports Holding рассматривает свои варианты в отношении порта Адрия, торгового порта в Баре. Не может быть уверенности в том, будут ли согласованы условия продажи и когда. Заявление об этом будет опубликовано, когда это будет необходимо», — сказано в сообщении.