Москва, , 14:46 — REGNUM Микрофинансовые организации вытягивают из экономики России колоссальные средства, которые уже не достанутся реальному сектору, задыхающемуся без кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым МФО в декабре 2020 года выдали на 16,6% больше «займов до зарплаты», чем год назад.

«Не стоит удивляться этим цифрам, людям нужно жить, им нужны деньги. Вообще, это ненормальная ситуация. Само существование МФО оскорбляет государство как институт защиты слабых от произвола сильных, — сказал Пальченко. — В 2020 было выдано «до заплаты» почти 19 млн микрозаймов. При том, что трудоспособного населения у нас в стране 76 млн человек. То есть каждый четвёртый работающий житель России был вынужден обратиться к ростовщикам и взять кредит под сумасшедшие проценты».

По мнению Пальченко, в России не должно быть микрофинансовых организаций.

«Экономические и финансовые власти обязаны найти решение, при котором за кредитом «перебиться до зарплаты» работник сможет пойти или в банк, или в своё предприятие, или хоть в «финансовый собес», если хотите, но никак не к ростовщикам, — сказал Пальченко. — Кроме того, не стоит забывать, что МФО вытягивают из экономики России колоссальные средства, которые уже не достанутся реальному сектору, задыхающемуся без кредитов. Кстати, существует и серый рынок займов, тоже с бешеными процентами, куда предприниматели обращаются, потому что банки им отказывают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за год просроченные обязательства жителей РФ по всем видам кредита выросли более чем на 100 млрд рублей и практически достигли уровня конца 2016 года.