Бишкек, , 14:41 — REGNUM Налоговая служба Киргизии в очередной раз повысила ставки акцизного налога на этиловый спирт и алкогольную продукцию продукции. Об этом сообщили в налоговом ведомстве сегодня, 29 января.

Увеличение размера акцизов в ГНС объяснили это необходимостью гармонизации ставок акцизов в рамках Евразийского экономического союза.

Акцизы на водку, ликероводочные изделия и крепленые спиртные напитки выросли со 100 до 120 сомов (с 90 до 108 рублей) за литр.

В следующие два года акцизный налог будет повышаться на 20 сомов (18 рублей) ежегодно: в 2022 году — до 140 сомов (126 рублей), а в 2023 году — до 160 сомов (144 рубля).

Акциз на коньяк также вырос — с 70 до 80 сомов (с 63 до 72 рублей) за литр. В 2022 году он будет составлять 90 сомов (81 рубль), а в 2023 году — 100 сомов (90 рублей).

Акциз на слабоалкогольные напитки остался на прежнем уровне — 200 сомов за литр (180 рублей).

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