Москва, , 14:39 — REGNUM В заключении соглашений по фиксации цен на яйца нет необходимости. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Я думаю, что нет. Во-первых, такой необходимости нет, все-таки даже существующее соглашение по двум продуктам, по маслу и по сахару, дало ощутимый результат», — сказал Мантуров.

По его словам, такой шаг стал сигналом к тому, что «можно вовремя договариваться, чтобы не было таких [скачков цен]».

Ранее СМИ сообщили о том, что из-за вспышек птичьего гриппа на юге России и закрытия ряда птицефабрик могут повыситься цены на яйца.