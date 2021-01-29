Владимир, , 14:32 — REGNUM Во Владимирской области разгорается скандал. Работники Анопинского стекольного завода готовят письмо (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM) президенту РФ Владимиру Путину. Они просят вмешаться в ситуацию на стекольном заводе в п. Анопино, поскольку она стала критической.

В своём письме работники завода жалуются на попытку рейдерского захвата предприятия в декабре 2019 года, тогда как оно было продано за долги и «поднималось с руин». «Теперь компании, которая заботится о заводе, о поселке угрожает опасность… В нашем поселке проживает 2000 человек. 250 работает на Анопинском стекольном заводе. Это поселкообразущее предприятие! Если его не будет — не будет и нашего поселка. Сотни людей потеряют работу и будут вынуждены уехать, ведь это единственное стабильно работающее предприятие», — говорится в письме.

Работники, считают, что на предприятие претендуют владельцы территории, на которой оно располагается. Успешный бизнес — лакомый кусок для многих.

«Мы опять возвращаемся в «лихие девяностые» с рэкетирами и непрозрачным управлением. Просим Вас, господин президент, остановить беспредел!» — отмечается в письме.

Добавим, что обращение также планируется направить губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину и главному федеральному инспектору по Владимирской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергею Мамееву.