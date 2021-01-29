Нью-Дели, , 14:34 — REGNUM Компания Citroen начала производство кроссоверов Citroen C5 Aircross в городе Тируваллур (Индия). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Citroen C5 Aircross стал первой моделью компании, чье серийное производство началось в Индии. На авторынке страны модель появится в первом квартале 2021 года. Перед этим автопроизводитель протестирует модель в различных условиях на территории Индии. Ожидается, что кроссовер преодолеет более 2,5 тыс. км.

Citroen C5 Aircross будет оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем, который будет сочетаться в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, в Индии откроется первый дилерский центр Citroen в ближайшее время. В планах компании расширить дилерскую сеть еще девятью автосалонами.

Напомним, компания Citroen планирует в конце 2021 года начать продажи нового электрического фургона e-Berlingo.

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