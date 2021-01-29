Сеул, , 14:28 — REGNUM По итогам 2020 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее приблизилось к отметки 12 млн человек. Об этом 29 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, на конец декабря 2020 года в стране насчитывалось 11 851 373 пользователей 5G, что на 8,4% или 919 тыс. больше, чем в ноябре прошлого года.

Эксперты отмечают, что число пользователей сети 5G увеличилось во второй половине прошлого года благодаря выходу на рынок таких телефонов, как iPhone 12 и Samsung Galaxy Note 20. Ожидается, что переход к высокоскоростной сети ещё больше ускорится с выходом новых флагманских моделей Samsung Galaxy S21 и снижением стоимости услуги.

Известно, что 5,47 млн пользователей сети 5G приходится на абонентов SK Telecom, 3,61 млн пользователей — абонентов KT, 2,75 млн пользователей — абонентов LG U Plus.