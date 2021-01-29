Москва, , 14:20 — REGNUM Предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о специальном налоговом режиме для общепита может не встретить поддержки у властей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал новость о том, что Титов выступил с инициативой ввести в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит», а также снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для этой отрасли.

Пьер Огюст Ренуар. Ланч в ресторане Фурнез. 1875

«К сожалению, эту инициативу могут не поддержать из-за расхождения применяемых критериев для субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговом законодательстве и с юридической стороны, — сказал Ахмадеев. — Во-первых, для всех категорий плательщиков, которые применяют УСН, уже введены налоговые послабления по сравнению с ранее действовавшим порядком в 2020 году. Во-вторых, поскольку УСН применяется добровольно, то выделение из него какого-то отдельного порядка (например для сферы общепита) будет несправедливо по отношению к иным видам деятельности».

Кроме того, Ахмадеев прокомментировал идею о понижении НДС для сферы общепита.

«Нужно не просто ввести пониженные ставки НДС до 10%, но и предусмотреть возможность учета по налогу на прибыль в полном размере суммы полученных за 2020 год убытков из-за влияния коронавируса», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы выступили с идеей снижения или отмены НДС для ресторанного бизнеса.

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