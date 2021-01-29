Самара, 29 января 2021, 14:21 — REGNUM Ситуация на рынке труда улучшается в Самарской области. Об этом 29 января сообщила заместитель председателя правительства региона Наталья Катина на заседании межведомственной комиссии по мониторингу занятости населения и социально-экономической ситуации в регионе.
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Сообщается, что в области разработан комплекс мер для выполнения задачи по восстановлению к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Катиной, в Самарской области фиксируется улучшение ситуации на рынке труда, при этом она еще остается напряженной.
По словам министра труда, занятости и миграционной политики региона Ирины Никишиной, мероприятия будут направлены на всех безработных граждан, при этом особое внимание будет уделяться жителям, которые потеряли работу после 1 марта прошлого года и хотят возобновить работу после долгого перерыва, а также гражданам, которые впервые ищут работу и выпускникам учебных заведений.
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