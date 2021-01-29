Самара, , 14:21 — REGNUM Ситуация на рынке труда улучшается в Самарской области. Об этом 29 января сообщила заместитель председателя правительства региона Наталья Катина на заседании межведомственной комиссии по мониторингу занятости населения и социально-экономической ситуации в регионе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Сообщается, что в области разработан комплекс мер для выполнения задачи по восстановлению к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Катиной, в Самарской области фиксируется улучшение ситуации на рынке труда, при этом она еще остается напряженной.

«С учетом значимости и комплексности поставленной перед нами задачи, выполнить ее мы сможем только при грамотно выстроенной совместной работе всех уровней власти и общественных организаций», — заявила она.

По словам министра труда, занятости и миграционной политики региона Ирины Никишиной, мероприятия будут направлены на всех безработных граждан, при этом особое внимание будет уделяться жителям, которые потеряли работу после 1 марта прошлого года и хотят возобновить работу после долгого перерыва, а также гражданам, которые впервые ищут работу и выпускникам учебных заведений.

!Комплекс включает мероприятия, направленные на содействие в трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, выпускников, а также стимулирование работодателей на создание рабочих мест и легализацию неформальной занятости, в том числе с возможностью оформления в качестве самозанятого», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Котяков предложил расширить программу переобучения для безработных

Читайте развитие сюжета: В Уфе разрешили заполнять трибуны на матчах КХЛ на 70 процентов