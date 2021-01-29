Москва, , 13:56 — REGNUM Доходы жителей России могли бы упасть еще сильнее, если бы не оперативная адресная поддержка населения и бизнес-сегментов, наиболее пострадавших во время локдауна и последующих ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы граждан России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Александ Горбаруков © ИА REGNUM

«Представленные Росстатом данные о снижении реальных располагаемых доходов 2020 года в поквартальной динамике выглядят вполне реалистично, — сказал Чередниченко. — Безусловно, в статистику не могли попасть так называемые доходы «в конвертах», но эта составляющая в принципе лежит вне легитимного поля и, находясь в своем «сером» статусе, лишь наносит вред возможностям развития экономики в целом. Если принимать в расчет официальные данные Росстата, то они коррелируют с объемом снижения выпуска в целом по стране по результатам 2020 года, который составил 3,9%».

По словам экономиста, наступивший год, ознаменовавшийся началом массовой вакцинации и, как следствие, оживлением бизнес-активности, несет в себе надежды и прогнозы на восстановление выпуска в экономике с переходом в «плюсовое» поле в интервале значений 3−4%.

«Рост выпуска предполагает и позитивные изменения как в части снижения безработицы, достигшей в ушедшем году значения в 5,9%, так и в части роста реальных располагаемых доходов населения. Говорить о каком-то кардинальном прорыве не приходится, но относительно низкой базы 2020 года положительная динамика вполне возможна, — пояснил Чередниченко. — Однако не следует забывать о ряде рисков. Во-первых, есть высокая вероятность изменения политики Банка России со стимулирующей на сдерживающую. Это может спровоцировать подорожание кредитных продуктов и, как следствие, привести к снижению располагаемых доходов».

Во-вторых, экономист отметил сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что к тому, как в РФ подсчитывают официальный уровень инфляции, есть большие вопросы.

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