Москва, , 13:48 — REGNUM Поскольку конкретная информация о том, какие санкции и против кого конкретно вводятся президентом Украины Владимиром Зеленским не очень ясны, то оценивать их эффект можно лишь умозрительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Собственно, учитывая то, как мало по истечении семи лет конфликта российская экономика интегрирована с украинской, сложно придумать, чем украинский президент смог бы всерьез угрожать России так, чтобы эта угроза не била по украинской экономике ещё сильнее.

Ведь за это время остались лишь те формы экономического взаимодействия, без которых украинцам никак не обойтись.

Так что, либо придется оставлять свое население без тепла, электричества и топлива, либо заводы без сырья, либо готовиться к новому взлету цен на продовольствие.

Ему нужно было напомнить новым американским властям о своем существовании, в надежде, что демократы вновь станут спонсировать Украину. Для этого годится любой повод», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.

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