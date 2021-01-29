Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Курс криптовалюты биткоин во время торговой сессии увеличивался в пике на 11,09%, составляя 37,204 тыс. Это 29 января следует из данных портала CoinDesk.

При этом, по данным на 12:19 мск, рост курса биткоина уменьшился до 7,8%, находясь на уровне $36,126 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президент Абхазии Аслан Бжания посетил РУП «Черноморэнерго», чтобы узнать, как исполняются его указания по борьбе с незаконными подключениями оборудования для майнинга криптовалют.