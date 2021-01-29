Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В Чувашии между двумя городами — Чебоксарами и Новочебоксарском — распределили десять новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Из государственной собственности Чувашии в муниципальную казну Чебоксар передаются восемь троллейбусов 2020 года выпуска. Балансовая стоимость одного «рогатого» составляет 15 721 000 рублей, общая цена передаваемого Чебоксарам имущества — 125 768 000 рублей.

Ещё два аналогичных троллейбуса передаются в муниципальную собственность Новочебоксарска, общая цена составляет 31 442 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получила из федерального бюджета более 1,17 млрд рублей на обновление троллейбусного парка. В 2020 году закупалось 68 единиц транспорта, которые должны были получить до 15 декабря 2020 года, но «произошёл провал в плане поставки»: всего поставлено десять. Министр транспорта Чувашии Владимир Осипов пояснял, что это связано с приостановкой работы Уфимского троллейбусного завода в сентябре из-за вспышки коронавируса, а в октябре возникли проблемы из поставки комплектующих в связи с приостановкой работы минского завода.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за пандемии в Чувашии «произошёл провал» по поставке троллейбусов