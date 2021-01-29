Уфа, , 13:37 — REGNUM Концепция развития ярмарочной деятельности разработана в Башкирии. Об этом 29 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что согласно данной концепции, развивать торговую сферу в регионе планируют по нескольким направлениям: «Розничные рынки», «Ярмарочные площадки» и «Нестационарные торговые объекты».

По словам министра торговли и услуг республики Алексея Гусева, в ходе реализации данной концепции, жители региона будут обеспечиваться натуральными продуктами башкирских предприятий по оптимальным ценам. Концепция призвана сформировать в республике комфортные условия и для осуществления деятельности участников ярмарок, подчеркнул он.

Сообщается, что старт пилотному проекту был дан в Демском районе Уфы в торговых павильонах по улице Правды, 24А: здесь есть необходимое оборудование, а крытый формат торговых рядов позволяет вести работу круглый год.

Отмечается, что подобные площадки будут открываться также в Салавате, Октябрьском, Стерлитамаке и Нефтекамске. Сейчас чиновники подбирают земельные участки и проектируют объекты.

На текущий момент в республике работает 321 ярмарочная площадка.

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