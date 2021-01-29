Москва, , 13:28 — REGNUM В 2020 году в России было продано новых машин китайского производства на 43,1% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Fresh Auto.

В компании отметили, что наиболее популярными китайскими моделями в прошлом году были Great Wall Deer, Chery Tiggo, Great Wall Wingle, Lifan X60 и Great Wall Hover.

Чаще всего китайские автомобили покупали в Иркутской области. Здесь продажи авто из КНР занимают 6,6% от всех проданных за год в регионе машин. Далее по списку идут: Калининградская (6,2%), Владимирская (5,6%), Псковская (5,2%) и Астраханская (5,1%) области.

В российской столице наиболее покупаемой моделью из Китая стали Geely Atlas (32%) и Haval H6 (30%).

Напомним, самой дорогой моделью китайской марки в России является минивэн GAC GN8. За семиместную модель с двухлитровым турбированным мотором производительностью 190 л. с. покупателю придётся заплатить 3 499 000 рублей.

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