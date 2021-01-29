Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана увеличится в 2021 году на 2,5%. С таким прогнозом выступил старший экономист офиса Всемирного банка в Казахстане Самсу Рахарджа, сообщает издание InformBuro.

По его словам, экономический прогноз сделан при цене на нефть $48. При благоприятных условиях ВВП республики может увеличиться на 3,6%.

Специалисты банка считают, что экономика Казахстана будет восстанавливаться за счет улучшения перспектив мировой экономики, увеличения спроса на экспорт, восстановления внутренней экономической активности.

В 2022 году Всемирный банк прогнозирует рост в 3,5%. Среди основных рисков называются продолжение пандемии, увеличение объема проблемных кредитов, медленное восстановление мировой торговли и инвестиций.

Отметим, по данным министерства национальной экономики Казахстана, ВВП республики по итогам 2020 года сократился на 2,6%.

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