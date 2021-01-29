Париж, , 13:15 — REGNUM Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал официальные данные по изменению ВВП страны в 2020 году, согласно которым этот показатель снизился на 8,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает France Info.

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Как уточняют журналисты, ранее Insee оценивал падение ВВП Франции в 2020 году в 9%. Специалисты института обращали внимание на то, что это крупнейшее падение ВВП Франции со времен Второй мировой войны, основной причиной которого стоит считать влияние пандемии коронавируса.

Напомним, 27 января представители Центрального бюро труда Франции (Pôle emploi) сообщили, что в 2020 году безработица в стране возросла на 8,1% по сравнению с 2019 годом.

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