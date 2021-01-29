Москва, , 13:12 — REGNUM По итогам 2020 года в России было продано 7374 автомобиля компании Jaguar Land Rover, что на 29% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В прошлом году российские автолюбители купили 6441 внедорожник Land Rover. Это на 26% меньше, чем в предшествующий год. Продажи машин Jaguar составили 963 экземпляра. Здесь наблюдается падение продаж на 45%.

В прошлом году одной из самых заметных новых автомобилей марки стал новый Land Rover Defender. Он появился на российском рынке в декабре.

С момента старта продаж обладателем Land Rover Defender стал 261 человек. Также рост продаж продемонстрировала модель Range Rover — 2081 проданное авто. Неплохие продажи были у Range Rover Evoque. Их дилеры реализовали в количестве 932 единиц.

У Jaguar основным локомотивом в РФ стали кроссоверы Jaguar F-Pace (464 ед.) и E-Pace (327 ед.).

Ранее стало известно, что компания Jaguar планирует выпустить полностью электрическую версию кроссовера J-Pace. Она будет построена на платформе MLA от нового седана XJ.

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