Москва, , 13:05 — REGNUM Цены на нефть 29 января продолжают удерживаться в узком коридоре $55−56,50 по сорту Brent девятую сессию подряд, стремясь к его середине, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня к полудню котировки растут на 0,4%. В течение дня можно не ожидать существенного изменения диспозиции на фоне ожидаемого сегодня завершения обращения мартовских фьючерсов.

К этому будет подталкивать и необходимость получения новых драйверов. На фоне непростой эпидемиологической ситуации участники получили относительно неплохие данные по заявкам на получение пособий по безработице и первой оценке ВВП за IV квартал 2020 года. Также получена поддержка от снижения запасов сырой нефти почти на 10 млн баррелей. в отчете от минэнерго США.

Сегодня в фокусе внимание будут данные по личным доходам/расходам в США, 30 января — свежая оценка индекса производственной активности в Китае.

Рынок поддерживает решение Саудовской Аравии и ее союзников по Ближнему Востоку добровольно ограничить добычу нефти, что приведет к фактическому увеличению этого показателя в феврале на уровне ОПЕК+ с 7,2 млн баррелей до 8,125 млн баррелей.

Это позволяет относительно безболезненно реагировать на новости вокруг COVID-19 — сложности с распределением вакцин и тревожную ситуацию с числом госпитализацией в Израиле с новым штаммов коронавируса, в то время как эта страна выступает лидером по доле вакцинированных.

Риском выступает ситуация с принятием Конгрессом в США обещанного пакета в $1,9 трлн. Законодатели приступят к дебатам лишь на следующей неделе, в СМИ муссируются слухи о том, что из-за сопротивления республиканцев его размер может оказаться заметно ниже.

Затягивание этого процесса и подтверждения этих спекуляций способны подорвать настроения на финансовых рынках и спровоцировать коррекцию и на рынке нефти. Технически этот сценарий начнет реализовываться в случае закрепления котировками ниже зоны $54,70−55 по сорту Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть Brent ушли ниже $55