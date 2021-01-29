Москва, , 12:57 — REGNUM К тому, как в РФ подсчитывают официальный уровень инфляции, есть большие вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что реальные располагаемые денежные доходы граждан России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом.

«Реальные располагаемые доходы в пандемический год упали довольно сильно, — сказал Ковригин. — Официальный показатель инфляции за 2020 год, установленный ЦБ, составляет 4,9%. При этом показатель реального располагаемого дохода уже включает корректировку с учётом инфляции».

Этот показатель, по словам Ковригина, в наибольшей степени характеризует реальный уровень жизни в стране.

«Посмотрим, какие другие показатели на него влияют и с ним взаимосвязаны, — сказал экономист. — По данным Росстата, номинальная, то есть без учёта инфляции, заработная плата выросла больше чем за год, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года, всего на 4,6%. То есть рост номинальной зарплаты меньше инфляции! Как тогда реальная заработная плата с учётом инфляции с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года могла увеличиться по данным того же Росстата?»

Ковригин объяснил, что падение реальных располагаемых доходов населения может быть вызвано разными причинами: рост номинальных доходов не успевает за реальным ростом цен, снижение доходов, прежде всего дополнительных, рост объёма обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам и т. п.).

«В России, думаю, имеют место две первые причины, — сказал Ковригин. — Стоимость товаров и услуг росла сильнее, чем официальный показатель инфляции. В этом случае возникают большие вопросы к порядку и качеству расчёта показателя инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в ноябре 2020 года в годовом выражении выросла на 0,2%.

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